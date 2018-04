Itália pressiona Irã a responder sobre reunião do G-8

O governo italiano convidou o Irã a participar do encontro em Trieste, no norte italiano, para que o país ajude com sua influência nos esforços para estabilizar Paquistão e Afeganistão. Frattini disse que, por causa da repressão a manifestantes após as eleições iranianas, Roma terá uma "posição bastante firme" com o governo iraniano. O ministro italiano pediu o fim da violência contra os manifestantes no Irã.

Desde as eleições do dia 12, pelo menos 17 pessoas morreram, segundo dados oficiais, durante protestos após a reeleição do presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad. "Nós pedimos ao governo iraniano para agir urgentemente para criar condições para uma resolução pacífica da crise interna", afirmou Frattini. "A prioridade deve ser dada à proteção da vida humana acima de tudo." O ministro acrescentou que a Itália "respeita o Irã, sua soberania e reconhece o importante papel dele na região". Frattini apontou que Teerã pode ter um papel importante na "estabilização do Afeganistão, onde o Irã pode fazer uma contribuição particularmente útil". As informações são da Dow Jones.