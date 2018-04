Itália publica decreto para impedir caso de eutanásia O governo conservador italiano publicou hoje um decreto emergencial para impedir que uma mulher mantida em estado vegetativo há 17 anos tenha desconectados os tubos que a mantêm sendo alimentada artificialmente. O primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, anunciou que o decreto assinado hoje declara que a alimentação e a hidratação artificiais de pacientes cuja sobrevivência dependa disso "não podem ser suspensas sob nenhuma circunstância". Numa medida incomum, o decreto foi aprovado apesar de recomendação contrária por parte do presidente do país, Giorgio Napolitano. Eluana Englaro é mantida em estado vegetativo há 17 anos. O pai dela venceu uma batalha jurídica e obteve o direito de desligar os aparelhos. Esta semana ela foi transferida para uma clínica no norte da Itália que aceitou desligar os aparelhos da paciente. A transferência desencadeou barulhentos protestos de grupos conservadores e de autoridades católicas para que Eluana seja mantida viva mesmo sendo seu coma irreversível.