Itália quer mudar reunião da FAO de lugar O governo italiano solicitou formalmente nesta segunda-feira para que a reunião de cúpula da FAO (a agência da ONU para a alimentação e agricultura) seja transferida de Roma para a cidade de Rimini, banhada pelo Mar Adriático. Na semana passada, a FAO, que tem base na capital italiana, informou que estava discutindo com vários membros sobre o adiamento da reunião, prevista originalmente para ocorrer em novembro, por causa dos atentados terroristas nos EUA. No entanto, antes mesmo dos ataques de 11 de setembro, o governo italiano já vinha trabalhando para encontrar um novo local para o encontro por temer a repetição em Roma das manifestações violentas registradas em Gênova durante a cúpula do G-8.