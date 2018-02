Itália quer rever orçamento para cortar déficit O governo italiano prometeu rever seu orçamento para 2015, que inclui 4,5 bilhões de euros em medidas adicionais de estímulo ao país, em um esforço para manter seu déficit em linha com as diretrizes da Comissão Europeia e evitar conflitos abertos com o braço executivo da União Europeia (UE).