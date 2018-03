Itália ratifica o Tratado de Lisboa, da UE O Parlamento italiano aprovou por unanimidade hoje o Tratado de Lisboa, que prevê a reforma das instituições européias. A votação de hoje ocorreu na Câmara dos Deputados. O Senado italiano já havia aprovado o documento. O objetivo do tratado é modernizar as instituições e dinamizar a tomada de decisões pelo bloco, atualmente composto por 27 países. No entanto, o futuro do pacto é nebuloso. Em junho, a Irlanda, em referendo, rejeitou o texto. E o documento só poderá ser implementado se todos os países da UE o aprovarem até 1º de janeiro. Para isso, há a expectativa de que a Irlanda realize uma nova votação. Até o momento, 23 países do bloco aprovaram o Tratado de Lisboa. A Irlanda foi a única nação a rejeitá-lo. Polônia, República Checa e Suécia ainda não votaram o texto.