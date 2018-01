Itália realiza operação contra o terrorismo islâmico Os Carabineiros (Polícia militarizada) italianos realizaram dezenas de buscas em uma operação contra o terrorismo islâmico em todo o país nesta quinta-feira. As autoridades italianas guardaram silêncio absoluto em relação às operações, informaram os meios de comunicação locais. Ordenada pela Promotoria de Bolonha (leste), a operação se centraria na região de Emilia Romana, mas também afeta outras áreas do país, e a suspeita de crime seria por associação subversiva, grupo armado e terrorismo internacional. A operação estaria ligada aos atentados frustrados às vésperas das eleições gerais italianas do mês passado, segundo a agência Agi. Quatro dias antes do pleito, o ministro italiano do Interior, Giuseppe Pisanu, anunciou que as forças de segurança tinham evitado dois atentados, provavelmente no metrô de Milão e na igreja de São Petronio em Bolonha. Na ocasião, Pisanu disse que sete pessoas estariam envolvidas. Ainda seundo o ministro, duas teriam sido expulsas da Itália, duas detidas, uma estava sob vigilância e outra ainda está sendo procurada.