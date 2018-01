Itália realiza operação contra terrorismo islâmico radical Policiais italianos realizaram neste sábado uma operação de controle em áreas propícias ao desenvolvimento do terrorismo islâmico radical em 46 províncias do país, na qual quatro pessoas foram detidas, 17 foram denunciadas e 20 tiveram seus processos de expulsão da Itália iniciados. No curso da operação, foram feitos 80 registros de ocorrência, enquanto 289 pessoas foram submetidas a controles, quatro das quais foram detidas por não respeitar as normas de permissão de estadia, informaram meios de comunicação locais. Os controles e registros foram feitos em postos telefônicos, centros de internet, de envio de dinheiro e açougues islâmicos, onde os agentes apreenderam documentos que estão sendo examinados. A operação se centrou em pessoas já relacionadas com investigações sobre o terrorismo islâmico na Itália e se soma a outras ações similares efetuadas nos últimos dias, que terminaram com 14 detenções, 3.570 controles de pessoas e 1.115 registros de ocorrência.