Itália reforça polícia romana após onda de assassinatos O Ministério do Interior da Itália ordenou nesta quinta-feira o reforço policial de Roma, após o assassinato de um imigrante chinês de 45 anos e de sua filha, uma bebê de oito meses, que estava no colo do pai, durante um assalto. Segundo testemunhas, o homem que matou o imigrante e a filha com um só tiro, na quarta-feira, falava italiano com sotaque romano. A agência italiana Ansa informou que apenas nos últimos 12 meses ocorreram 35 latrocínios na capital italiana, numa "verdadeira explosão da criminalidade".