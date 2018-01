Itália: Renzi obtém voto de confiança da Câmara O novo primeiro-ministro da Itália, Matteo Renzi, venceu, como esperado, um segundo e definitivo voto de confiança na câmara baixa do Parlamento do país. No entanto, Renzi saiu dos dois dias de debates parlamentares com o apoio de uma maioria menor do que a prevista.