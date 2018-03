Itália se prepara para maior greve em 20 anos A Itália se prepara para realizar nesta terça-feira a primeira greve geral de oito horas em 20 anos no país. A greve foi convocada pelos três maiores sindicatos da Itália em rechaço ao projeto de reforma trabalhista do governo conservador de Silvio Berlusconi. A mobilização pretende bloquear o projeto de Berlusconi de modificar o artigo 18 do Estatuto dos Trabalhadores para flexibilizar as demissões. "A greve deve paralisar uma parte importanre do país, mas não deterá nossa vontade de seguir adiante com as reformas", disse o primeiro-ministro italiano.