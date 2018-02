Itália: Sobe a 232 número de mortos em naufrágio

O comandante da Guarda Costeira da Itália, Filippo Marini, disse que os trabalhos de hoje foram suspensos ao cair da noite e deverão ser retomados amanhã. Marini previu que o a recuperação dos corpos deve durar mais dois dias, se não houver contratempos.

Hoje foi o primeiro dia desde o naufrágio, ocorrido na última quinta-feira, que os mergulhadores conseguiram entrar no que restou do navio afundado. O mau tempo na região vinha atrapalhando os esforços da Guarda Costeira italiana.

Apenas 155 dos cerca de 500 imigrantes a bordo sobreviveram. Acredita-se que dezenas de corpos ainda estejam presos aos restos da embarcação, que repousam no leito do Mar Mediterrâneo, a 47 metros de profundidade. Fonte: Associated Press.