Itália suspende retomada do programa de energia nuclear O governo da Itália propôs arquivar indefinidamente a retomada do seu programa nuclear, após o desastre nuclear na usina japonesa de Daiichi, em Fukushima. Hoje, o governo apresentou uma emenda a uma legislação que está em debate no Senado, a qual suspende os projetos e as construções de novas usinas nucleares no país.