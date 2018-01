Itália também concorda com redução da dívida do Iraque O enviado especial do presidente Bush para tratar da questão da dívida iraquiana, James Baker, conseguiu o apoio do premier italiano, Silvio Berlusconi, para o plano de redução do débito do país árabe, colocando mais uma nação européia na lista das que apóiam o plano americano. O ex-secretário de Estado Baker já havia obtido a anuência de França e Alemanha nesta semana. Ao contrário da Itália, que apoiou a guerra no Iraque, Alemanha e França se opuseram ao conflito e vêm criticando a condução americana da ocupação.