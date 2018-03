Itália teme que ação do Stromboli provoque maremotos As autoridades italianas temem que duas enormes rochas de 600 mil a 700 mil metros cúbicos cada se desprendam do vulcão Stromboli, na ilha do mesmo nome no sul do país, e caiam no mar, desencadeando maremotos na região. O sistema de proteção e salvamento está sendo reforçado. A ilha fica no arquipélago siciliano, a 50 quilômetros da Sicília. Quase todos os 260 habitantes de Stromboli foram levados para outros locais. O vulcão é o mais ativo da Europa.