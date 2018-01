Itália terá defesa antimísseis na reunião do G-8 A Itália instalou um sistema de defesa antimísseis para proteger os chefes de Estado que participarão de um Cúpula do Grupo dos Oito, marcada para ocorrer em Gênova entre os dias 20 e 22 de julho, informou nesta terça-feira o Ministério da Defesa. Os mísseis de curto alcance e uma bateria antiaérea são similares aos sistemas instalados em muitos aeroportos do país, informou o coronel Paolo Bressan. Batizado com SPADA, o sistema consiste em mísseis com alcance de 15 quilômetros e capazes de atingir 1.524 metros de altitude, informou Bressan.