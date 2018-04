Itália vai bancar governo da Somália contra insurgência O ministro do Exterior da Itália, Franco Frattini, disse que seu país irá financiar várias operações de ministérios do governo da Somália, que luta contra a insurgência islâmica. Frattini disse que a Itália está fazendo isso para apoiar o governo do presidente Sheik Sharif Ahmed porque "é a melhor opção" que o mundo tem para a estabilidade na Somália.