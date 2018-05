Itália vai reduzir tropas no Afeganistão,Líbano e Kosovo A Itália quer reduzir sua participação militar no Afeganistão e no Líbano e retirar todo o seu contingente de Kosovo na tentativa de reduzir as despesas públicas, afirmou o ministro de Defesa do país, Ignazio La Russa. "Há algumas exigências de orçamento que estão nos forçando a reduzir, conforme o previsto, nossa presença em missões militares internacionais", acrescentou La Russa, afirmando que a Itália vai agir levando em consideração os acordos que possui com seus parceiros internacionais.