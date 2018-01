Italiana morre atingida na cabeça por crucifixo gigante Uma mulher morreu ao ser atingida por um crucifixo de dois metros que caiu do topo de um monumento em restauração numa pequena cidade do sul da Itália, informou a polícia local. Maddalena Camillo, de 72 anos, caminhava pela praça principal da cidadela de Sant´Onofrio quando o enorme crucifixo caiu sobre sua cabeça. O monumento no qual ficava o crucifixo está em reformas para a realização de uma celebração religiosa. Sant´Onofrio fica na Calábria, no bico da bota italiana, 600 quilômetros ao sul de Roma.