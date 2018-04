Italianas fazem protesto e dizem 'Basta!' a Berlusconi Mais de 2 mil mulheres italianas - mães e filhas, políticas, artistas e outras profissionais - assinaram um abaixoassinado online dizendo ao primeiro-ministro Silvio Berlusconi que nem todas as mulheres na Itália são prostitutas ou dançarinas, num protesto conta os encontros do premiê com uma adolescente marroquina.