Italiano foi fazer turismo no Afeganistão. Morreu Um turista italiano que viajava o mundo em uma bicicleta foi morto no sul do Afeganistão segundo o embaixador da Itália em Kandahar, Dominico Georgi. As circunstâncias da morte de Orfeo Bartolini, que tinha entre 40 e 50 anos, ainda não estão claras, mas ele teria sido morto a tiros há cerca de cinco dias, disse o embaixador. Bartolini morreu no distrito de Shahjoi, na província de Zabul. A área é considerada uma fortaleza do antigo regime Taleban, que tenta se reagrupar para combater o governo instalado no país depois que as forças lideradas pelos EUA derrubaram a milícia do poder em 2001. No entanto, o embaixador disse não ter nenhuma evidência de que Bartolini tenha sido assassinado pelos talebans e sugeriu que a morte tenha sido conseqüência de um roubo. De acordo com o governador da província de Zabul, Hamidullah Khan Tokhi, vários homens foram detidos e estavam sendo questionados sobre a morte do italiano.