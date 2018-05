Italiano teria sido sequestrado em Gaza

Se confirmado, este será o primeiro sequestro de um estrangeiro em Gaza desde que o Hamas assumiu o controle total do sitiado território palestino litorâneo ao deter uma tentativa de golpe pela facção rival Fatah em meados de 2007.

Um vídeo mostrando o sequestro foi divulgado, além da exigência do grupo responsável para que o governo do Hamas coloque em liberdade dois de seus integrantes, presos em março. O grupo ameaça executar o refém do Movimento Internacional de Solidariedade se as exigências não forem atendidas até a tarde de amanhã.

O Movimento Internacional de Solidariedade atua na Cisjordânia e na Faixa de Gaza. O grupo é conhecido por tentar evitar ações militares de Israel nos territórios palestinos. De acordo com Huwaida Arraf, cofundadora do movimento, os integrantes de seu grupo têm entrado e saído de Gaza por mais de dois anos. As informações são da Associated Press.