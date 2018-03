Italiano traído pode insultar amante de esposa Um Tribunal italiano deu nesta terça-feira ?liberdade? aos maridos traídos para que ofendam publicamente o amante de suas esposas, sem cometer nenhuma infração, porque se reconhece o ?estado de ira? do traído. Até o momento, a justiça italiana reconhecia ao marido o direito de insultar publicamente somente sua legítima esposa, um direito que se estende também às mulheres traídas. O tribunal italiano reconheceu o direito sustentando que a mulher traiu o marido com a ?colaboração do amante?. A medida foi adotada após um marido traído ter sido condenado, em primeira instância, por injúria e difamação ao chamar o amante de sua mulher de ?verme? e ?covarde? em público.