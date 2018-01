Italianos montam esquema de segurança para cúpula Otan-Rússia As autoridades italianas implementaram uma operação de segurança sem precedentes no país para proteger a cúpula Otan-Rússia, que terá início amanhã. O encontro será realizado na base militar de Pratica di Mare, próxima a Roma, onde 19 chefes de Estado e de governo da aliança atlântica e o presidente russo, Vladimir Putin, assinarão um acordo para a criação de um novo órgão conjunto de colaboração. "A abertura da Rússia ao Ocidente e vice-versa é a verdadeira condição estratégica para decretar finalmente o fim da Guerra Fria e para fechar as contas de um século marcado pela parábola dos dois totalitarismos de signo oposto", disse hoje o primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi. Para garantir a segurança durante a cúpula e evitar possíveis atentados terroristas, a Itália criou um imponente dispositivo, reforçado em vista da chegada a Roma, hoje, do presidente americano, George W. Bush. Pratica di Mare, situada a 30 quilômetros da capital italiana, se converteu em um tipo de fortaleza. "É um trabalho duro que enfrentamos de bom grado, em parte porque signiica que os serviços secretos dos demais países consideram Roma uma cidade segura", afirmou o prefeito da capital, Emilio Del Mese. Aproximadamente 15 mil agentes, entre carabineiros e policiais, farão parte da operação de segurança, assim como mísseis antiaéreos, veículos blindados e grupos especiais de ação. Um avião com sistema de radar sobrevoará continuamente a área. O aparato de segurança estará integrado também ao trabalho menos visível dos agentes de serviços secretos, italianos e estrangeiros, que já há alguns dias examinam possíveis sinais de atentados. A segurança da cúpula passará, inclusive, por controle dos alimentos. Encarregados do comando-geral do aparato vigiarão toda a comida que for servida por ocasião da cúpula. Há alguns dias, a Agência Nacional de Aviação Civil determinou que as companhias aéreas que transitarem amanhã, durante as horas da cúpula, voem com agentes de segurança a bordo. A impossibilidade de atender a essa exigência levou todas as empresas aéreas italianas a cancelarem os vôos no aeroporto internacional de Fiumicino durante o horário da cúpula. Outras companhias fizeram o mesmo, como a sueca SAS, a grega Olympic, a alemã Lufthansa e a britânica British Airways. Devido a essas limitações no tráfego aéreo, as empresas ferroviárias italianas decidiram aumentar o número de trens suplementares na rota de Roma a Milão. Em contrapartida, a rodovia que une a capital a Pratica di Mare estará fechada ao tráfego privado. O centro histórico de Roma também contará com um "aparato de segurança nunca visto antes", segundo um dos responsáveis pelo plano. Monumentos, embaixadas e hotéis serão vigiados. Para que nada fuja do controle, as autoridades determinaram inclusive o fechamento de várias praias próximas a Pratica di Mare, incluindo a de Capoccota, reservada aos nudistas.