Italianos sequestrados na Síria voltam para casa

Os dois foram capturados por um grupo de homens usando máscaras que interceptaram seu carro quando se dirigiam ao aeroporto em 18 de julho. Cantani disse que o exército sírio organizou sua libertação, mas não deu mais detalhes.

Os dois trabalhavam para empresas terceirizadas ligadas à companhia italiana Ansaldo Energia. Em boas condições, eles encontraram familiares e autoridades do Ministério do Exterior no aeroporto. Eles devem falar com investigadores do caso. As informações são da Associated Press.