Itamaraty acompanha caso de brasileiro condenado à morte O assessor internacional da Presidência, Marco Aurélio Garcia, disse que o governo brasileiro está preocupado com o rigor da pena (de morte) aplicada pela justiça da Indonésia ao brasileiro Marco Archer Cardoso, 42 anos, acusado de contrabandear de 13,4 quilos de cocaína para o país dentro de um equipamento de vôo livre. "O governo está atento à situação do rapaz e a embaixada brasileira está acompanhando o caso, dando toda a assistência que for necessária como faz normalmente a qualquer brasileiro no exterior", declarou o professor Marco Aurélio, ressalvando que a decisão foi em primeira instância e a família está recorrendo e vai prosseguir fazendo isso em todas as instâncias". Marco Aurélio ressaltou que "causa preocupação" ao governo o rigor da pena, até porque no Brasil não há pena de morte e o rapaz foi condenado à morte por fuzilamento. "Há uma atenção permanente, com muita razão, porque um caso desse, se for concretizado, é irreversível", afirmou Marco Aurélio, ao explicar que o governo brasileiro está atento à esta questão como está nos demais problemas que acontecem com brasileiros no exterior, adotando sempre postura de "respeito, prudência, mas sempre em defesa do cidadão". Ele não soube dizer se o governo vai pedir a extradição do brasileiro. De acordo com o professor, os advogados estão trabalhando no caso e recorrerão em todas as instâncias chegando, certamente, até mesmo à corte suprema local. O professor comentou ainda que as gestões que a embaixada faz são sempre com muito cuidado para não interferir no poder judiciário local. Só haveria alguma interferência maior se o governo brasileiro tivesse notícia de que haveria alguma irregularidade do processo, o que não é o caso. A assessoria do Itamaraty informou que o Ministério das Relações Exteriores acompanha de perto o caso. E que a Embaixada do Brasil na Indonésia está prestando todo apoio a Márcio, inclusive com visitas à prisão, para saber se ele está sendo tratado com dignidade.