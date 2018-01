Itamaraty acompanha "com atenção particular" brasileiros no Líbano O Itamaraty informou, por meio de nota, que o governo acompanha "com atenção particular" a situação de segurança dos brasileiros que se encontram no Líbano. Entre as providências que são tomadas, segundo o texto, está a que autoriza a retirada dos brasileiros que estiverem de acordo em deixa aquele país. No último sábado, um ônibus com 17 brasileiros deixou o Líbano e chegou a Adana, na Turquia, onde o grupo foi atendido por funcionários da Embaixada do Brasil. A assistência é prestada por meio do Consulado-Geral e da Embaixada do Brasil em Beirute. O consulado, de acordo com o Itamaraty, organizará um novo deslocamento terrestre, em ônibus fretado, para a cidade de Adana. Da cidade da Turquia, o grupo será transportados para o Brasil em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB). As informações sobre o horário e o local de partida dos brasileiros para Adana poderão ser obtidas com o Consulado-Geral em Beirute, pelos telefones 00 xx (961) 70-934921 ou 70-935718.