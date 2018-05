Itamaraty afirma que 'diálogo e respeito' são única via para questão do programa nuclear do Irã

O governo brasileiro afirmou nesta terça-feira, 15, que o diálogo e o respeito aos compromissos internacionais são "a única via para o encaminhamento da questão do programa nuclear iraniano". Instou ainda a "todas as partes do JCOoA (Plano de Ação Abrangente de Ação Conjunta, o acordo nuclear)" a se empenharem em um "solução mutuamente aceitável".

Em nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores, o governo afirmou que a "integridade do regime de não proliferação e desarmamento nucleares constitui um patrimônio de toda a comunidade internacional".

"Por essa razão, o Brasil apoiou o endosso do JCPoA pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, por meio da resolução 2231 (2015), e tem respaldado a maneira imparcial com que a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) se desincumbe das tarefas de verificação do programa nuclear iraniano", afirma a nota.

O Brasil saudou a conclusão do acordo, assinado entre os P5+1 (EUA, China, França, Reino Unido, Rússia e Alemanha) e o Irã, em julho de 2015. O acordo, que retira a questão nuclear iraniana da agenda do Conselho de Segurança das Nações Unidas, segundo o Itamaraty, representa "importante vitória da diplomacia sobre o uso da força na solução de controvérsias internacionais" e "consagra princípios defendidos pelo Brasil desde 2010, quando o país articulou iniciativa conjunta com a Turquia e o Irã para a solução da questão nuclear iraniana".