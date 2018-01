Itamaraty afirma que não há brasileiros entre as vítimas do terremoto na Indonésia A assessoria de imprensa do Itamaraty informou neste domigo que até o momento não há vítimas brasileiras entre os mortos do terremoto na Indonésia, segundo a Agência Brasil. O abalo, que atingiu a ilha de Java no sábado, alcançou 6,3 graus na escala Richter e já matou cerca de 4.300 pessoas. De acordo com o Itamaraty, dos sete brasileiros que vivem na região, seis já foram localizados. O único que ainda não foi encontrado é um jogador de futebol, não identificado pelo órgão. A assessoria informa ainda que os cinco turistas brasileiros que estavam no país também já mantiveram contato.