Itamaraty ainda não confirma morte de diplomata na Tailândia A Assessoria de Imprensa do Itamaraty informou que por enquanto continuam desaparecidos a diplomata brasileira, Lys Amaio D´Avola, e seu filho. Ela é conselheira da embaixada brasileira na Tailândia e estaria de férias com a família num complexo turístico quando o maremoto aconteceu. O embaixador brasileiro na Tailândia, Marco Antonio Diniz, está na ilha Phuket para acompanhar as buscas da brasileira e do filho. Itamaraty ainda não tem a confirmação se eles estariam mortos. Informações sobre o paradeiro de familiares que estavam nas regiões atingidas podem ser obtidas na divisão de assistência consular pelos telefones 61- 411 6999 e 61- 9976 8205. A embaixada da Tailândia também está divulgando uma lista com os nomes dos mortos na tragédia pelo site Www.moph.go.th. O Sirilanca abriu uma conta corrente, no Banco do Brasil, onde podem ser feitos depósitos para ajudar as famílias das vítimas do maremoto. Qualquer quantia pode ser depositada na conta 46034-6, da agência 1606-3, do Banco do Brasil.