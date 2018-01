Itamaraty condena atentado O Ministério das Relações Exteriores divulgou nota condenando o atentado às instalações ao escritório da ONU em Bagdá. A nota informa que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva acompanha com grande preocupação o estado de saúde do brasileiro Sérgio Vieria de Mello. É seguinte a nota: "O Governo brasileiro condena veementemente o ato terrorista perpetrado hoje contra as instalações das Nações Unidas em Bagdá, que resultou em vários mortos e feridos. O Presidente da República acompanha com grande preocupação o estado de saúde do brasileiro Sérgio Vieira de Mello, Representante Especial do Secretário-Geral das Nações Unidas no Iraque. O Brasil rechaça todo ato de terrorismo e, em especial, aqueles dirigidos contra organizações que trabalham pela promoção da paz. Nesse sentido, é motivo de repulsa o fato de ter sido o Escritório das Nações Unidas em Bagdá escolhido como alvo de um atentado covarde, no momento em que presta serviços inestimáveis aos iraquianos e à comunidade internacional, conforme mandato conferido pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas"