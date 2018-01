Itamaraty condena atos terroristas na Rússia O governo brasileiro condenou os atos terroristas ocorridos na Rússia em nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores. "O governo brasileiro manifesta sua condenação mais veemente às ações terroristas ocorridas na Ossétia do Norte, Federação da Rússia, que deixaram enlutada a comunidade internacional, e expressa sua consternada solidariedade para com os feridos e as famílias das vítimas inocentes", diz o documento.