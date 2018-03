Itamaraty confirma morte de 3 brasileiras na Turquia

Os dois balões colidiram no ar e um deles acabou caindo. Uma turista de 71 anos morreu no local, as demais teriam morrido em um dos hospitais locais. Uma equipe da embaixada brasileira em Ancara, a 300 quilômetros da região, está indo para o local para confirmar as informações e dar assistência aos feridos e às famílias.

A região da Capadócia é famosa pelas formações geológicas e os passeios de balões são uma das formas mais populares de ver a paisagem. Normalmente, dezenas de balões decolam ao mesmo tempo, de manhã cedo, para aproveitar os ventos favoráveis. Desde o início da novela "Salve Jorge", em que parte da história se passava na Capadócia, aumentou o número de turistas brasileiros na região.