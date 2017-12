Itamaraty cria central de informações sobre atentado O Itamaraty criou uma central de atendimento no Brasil para pessoas interessadas em receber informações sobre brasileiros que possam ter sido vitimados pelos atentados terroristas nos EUA. Não há até o momento, porém, informações sobre possíveis vítimas brasileiras. O telefone é 0(xx)61 411-6456. O atendimento será mantido 24 horas. As pessoas interessadas em obter ou fornecer informações sobre brasileiros nos Estados Unidos, que poderiam ter sido vítimas dos atentados, poderão contactar também o Consulado-Geral do Brasil em Nova York, pelo telefone (00xx1917) 777-7777, ou a Divisão de Assuntos Consulares do Ministério das Relações Exteriores, pelo e-mail dac@mre.gov.br.