Itamaraty desestimula viagens de brasileiros ao Egito

BRASÍLIA - O Ministério das Relações Exteriores divulgou nesta segunda-feira, 31, uma nota em que desestimula viagens de brasileiros ao Egito, diante dos violentos protestos contra o regime de Hosni Mubarak, que já duram sete dias.

"A Embaixada do Brasil no Cairo desestimula qualquer viagem ao Egito até que a situação volte à normalidade, e tem atuado no retorno antecipado dos brasileiros que se encontram no país", dizia o informe.

O governo afirmou que ainda não há plano de evacuação para os brasileiros, mas grupos de turistas estão recebendo ajuda para reservar passagens de volta.

O enviado especial da BBC Brasil ao Cairo, Tariq Saleh, diz que turistas brasileiros na cidade e em Alexandria estão apreensivos com a possibilidade de não conseguirem sair do Egito.

Um grupo de 13 pessoas, que já conseguiu agendar passagens para a próxima quarta-feira, reclama que a embaixada brasileira no país não fez nenhum tipo de contato.

"Desde que os protestos começaram, ninguém da embaixada nos contatou. Não sabemos se vamos conseguir embarcar de volta para o Brasil", disse a aposentada Telma Cardoso, que foi ao país para a cerimônia de casamento da filha. "Conversei com outros estrangeiros que disseram que seus países já estavam fazendo planos de evacuação e o Brasil ainda nada", afirmou.

O Itamaraty diz que está em contato com os cidadãos brasileiros que residem no Egito e que nenhum deles precisa, no momento, de ajuda especial. A embaixada brasileira também ajudou um grupo de 21 turistas no Cairo a embarcar em um voo de volta.

Evacuação

Diversos países já começaram a retirar seus cidadãos do Egito. É o caso dos EUA, que já enviaram um avião ao Cairo, que levará os passageiros até o Chipre. Segundo comunicado oficial do Departamento de Estado, uma série de voos especiais para os cidadãos americanos deixará o Egito a partir desta segunda-feira.

O governo japonês também anunciou que, ainda nesta segunda-feira, um avião transportará turistas japoneses do Cairo até Roma. Estima-se que há cerca de 1,6 mil cidadãos japoneses no Egito, que serão retirados do país em uma série de voos.

Em entrevista coletiva, o governo japonês disse ainda que sua embaixada no Egito enviará médicos para dar assistência aos cidadãos do país que estão presos no aeroporto.

A China e a Índia também organizaram seus primeiros voos especiais ao Cairo como parte dos planos de evacuação dos cidadãos que estão no país.

Nesta segunda-feira, dois voos saíram de Pequim e um voo indiano retornou a Mumbai do Cairo, trazendo 300 passageiros.

Na Austrália, a primeira-ministra Julia Gillard disse nesta segunda-feira que os australianos presos no Egito serão retirados do país em um voo da companhia Qantas na próxima quarta-feira.

Sem planos

Os turistas britânicos também começam a retornar ao país, mas por conta própria. O Ministério das Relações Exteriores britânico disse que não há plano formal de evacuação, mas orientou os turistas e residentes no Egito a deixar o país.

O secretário de Assuntos Exteriores William Hague anunciou o envio de uma equipe consular especial ao aeroporto do Cairo.

Segundo o jornal New Zealand Herald, a Nova Zelândia ainda não tem planos formais para a retirada dos cerca de 300 turistas que estão no país.

O primeiro-ministro John Key disse que o governo está "monitorando a situação" e que aviões da Força Aérea podem ser usados para a evacuação caso seja necessário.

