Itamaraty divulga nota sobre situação na Bolívia O Ministério das Relações Exteriores divulgou nota em que "o governo do Brasil manifesta sua grave preocupação diante da crise política na Bolívia e da violência" e lamenta o elevado número de feridos e as mortes nas manifestações contra o governo. De acordo com a nota, o Brasil "exorta enfaticamente" a que se estabeleçam canais de diálogo entre o governo do presidente Sánchez de Lozada e as forças de oposição, a fim de encontrar soluções pacíficas para a crise, "baseadas no estrito respeito às leis vigentes e aos direitos humanos e de livre circulação de pessoas e bens". A nota diz ainda que, no momento em que renova a "plena disposição" a cooperar com o processo de desenvolvimento da Bolívia, o Brasil sublinha a expectativa de que as fórmulas para solucionar a crise sejam condizentes com os compromissos com a ordem democrática assumidos no âmbito do Mercosul, do qual a Bolívia é Estado associado.