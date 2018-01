Itamaraty divulga telefones de auxílio para brasileiros no Líbano O Itamaraty divulgou uma lista de telefones que podem ser usados por brasileiros que estão nas zonas de conflito no Oriente Médio ou por pessoas que tenham parentes nestes locais e desejam obter mais informações. Vale lembrar que os países citados estão seis horas à frente do fuso horário de Brasília. Assistência a brasileiros no Líbano, Jordânia, Síria e Turquia Além do Consulado-Geral do Brasil em Beirute, os cidadãos brasileiros no Líbano que se encontrem em áreas com dificuldade de acesso à aquela cidade, ou que já partiram para países limítrofes, poderão entrar em contato com as Embaixadas do Brasil em Aman, na Jordânia, e em Damasco, na Síria, bem como com o Núcleo de Apoio em Adana, na Turquia. Consulado-Geral em Beirute (Líbano): Tels.: 00 XX (961) 70-934921 / 00 XX (961) 70-935718 / 00 XX (9611) 49-0401/02/03 Fax: (9611) 49-0405 e-mail:consular@consbrasbei.org Consulado-Honorário do Brasil em Trípoli (Líbano): Tels.: 00 XX (9616) 44-1528 / 00 XX (9616) 41-5299 Embaixada do Brasil em Aman (Jordânia): Tels: 00 XX (9626) 592-3941 / 3942 Fax: 00 XX (9626) 593-1098 Plantão: 00 XX (9627) 9629-3535 e-mail: jorbrem@wanadoo.jo Embaixada do Brasil em Damasco (Síria): Tels: 00 XX (963 11) 612-4551 / 4552 / 4557 / 4559 Fax: 00 XX (963 11) 612-4553 Plantão: 00 XX (963 93) 213-438 e-mail: braemsyr@net.sy Núcleo de Apoio em Adana (Turquia): Tels: 00 XX (90322) 457-5810 (extensão 372) e 533-7772 e-mail: adana@brasembancara.org Em Brasília Plantão da Divisão de Assistência Consular do Itamaraty. Exclusivo para questões relativas a atendimento de brasileiros no exterior. Tels: 00 XX (61) 9983-0157 / 9983-0137 / 9983-0164 / 9976-8205.