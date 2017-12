Itamaraty encontra brasileiros feridos em NY A assessoria de comunicação social do Itamaraty informou que, durante visita de funcionários do Consulado Geral do Brasil em Nova York a hospitais locais, foram encontrados brasileiros feridos no atentado de ontem ao World Trade Center. Por enquanto, porém, o Itamaraty não informa quantas pessoas estariam nessas condições, e nem em quais hospitais estão hospitalizados os brasileiro. Não há, ainda, registro oficial de brasileiros mortos no atentado. De acordo com a assessoria, o Consulado está procurando informar primeiro as famílias das pessoas feridas. A assessoria ainda não sabe qual o tratamento que o governo americano dará a possíveis feridos brasileiros que se encontram ilegalmente no país, mas assegurou que o Consulado dará toda a assistência possível a elas. Em Nova York e arredores, residem cerca de 300 mil brasileiros, entre legais e ilegais. A assessoria do Itamaraty informou, também, que não há confirmação sobre a existência de empresas brasileiras no complexo do World Trade Center. A única certeza é que havia brasileiros trabalhando nas Torres Gêmeas.