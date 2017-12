Itamaraty manifesta preocupação com decisão de Trump de construir muro

O Itamaraty divulgou nota nesta quinta-feira, 26, manifestando preocupação com a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de autorizar a construção de um muro na fronteira com o México.

A diplomacia brasileira criticou que a medida seja adotada sem consenso e defendeu que o diálogo seja adotado para solucionar a questão

Leia a íntegra da nota do Itamaraty:

A grande maioria dos países da América Latina mantêm estreitos laços de amizade com o povo dos Estados Unidos. Por isso, o governo brasileiro recebeu com preocupação a ideia da construção de um muro para separar nações irmãs do nosso continente sem que haja consenso entre ambas.

O Brasil sempre se conduziu com base na firme crença de que as questões entre povos amigos - como é o caso de Estados Unidos e México - devem ser solucionadas pelo diálogo e pela construção de espaços de entendimento.