Itamaraty monitora desdobramentos de atentados O governo brasileiro continua monitorando os desdobramentos dos atentados a bomba desta quinta-feira em Madri, por meio de sua representação diplomática na capital da Espanha. Segundo informações do Palácio do Itamaraty, até agora foi confirmada a existência de apenas um brasileiro entre os mais de 1.400 feridos nos ataques de ontem. Ontem, o Palácio do Itamaraty enviou notas de condolência ao governo espanhol, uma do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a outra do ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim.