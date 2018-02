Itamaraty: não há informes sobre mortes de brasileiros

O Itamaraty também informou que as comunicações com a Embaixada brasileira em Santiago foram restabelecidas. As instalações do Consulado-Geral foram afetadas e o prédio está interditado pela Defesa Civil do Chile. Na nota, o ministério afirma que "o governo brasileiro segue, com preocupação, o desenvolvimento dos acontecimentos".

Para reforçar o apoio que já vinha sendo prestado aos brasileiros residentes ou de passagem pelo país, ontem um diplomata brasileiro com experiência em assistência consular desembarcou em Santiago.