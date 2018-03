Itamaraty pede cautela aos turistas brasileiros em Bali A Baixada do Brasil em Jacarta, na Indonésia, aconselhou os brasileiros residentes e turistas em passeio na ilha de Bali a tomarem medidas de cautela como, por exemplo, evitar shopping-centeres e outros locais frequentados habitualmente por estrangeiros. Apesar de indicar os temores de que novos atentados terroristas venham a ocorrer em Bali, a assessoria de Comunicação Social do Itamaraty explicou que a iniciativa do Brasil é mais moderada que a de outros países. A Austrália chegou a cogitar a retirada de todos os seus cidadãos da ilha indonésia. Hoje, os legistas australianos que coordenam os trabalhos de identificação das vítimas fatais dos atentados do último sábado informaram que, em alguns casos, a tarefa poderá demandar até três meses. Conforme informou a embaixada brasileira ao Itamaraty, a equipe estabeleceu quatro etapas para a liberação dos corpos, dependendo do estado de conservação. A primeira, incluirá os que podem ser identificados imediatamente. A segunda exigirá até três semanas de trabalho. A terceira, demandará três meses. Por fim, restarão os casos de identificação impossível - aqueles em que não haverá nem mesmo como realizar exames de DNA. O Itamaraty informou ainda que continuam declarados como desaparecidos o sargento Marco Antonio Faria e o civil Alexandre Watake. De acordo com o relato do embaixador do Brasil em Jacarta, Carlos Eduardo Sette-Câmara, a mulher de Watake, Mônica teria desembarcado hoje em Bali, para empreender uma busca paralela e para acompanhar os resultados dos trabalhos dos legistas. Tarefa similar vem sendo empreendida por um funcionário da embaixada brasileira, Braulio Gomes. A assessoria do Itamaraty informou ainda que não há nenhuma indicação de que haja brasileiros entre as vítimas no atentado que ocorreu ontem em Zamboanga, nas Filipinas. Cerca de 120 brasileiros residem nesse país. O Itamaraty também informou que o Brasil não se somou aos países que fizeram alertas a seus cidadãos residentes em Taiwan, por conta de suspeitas do governo local de que possam ocorrer atentados.