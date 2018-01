Itamaraty pede que Israel poupe rota de brasileiros O Itamaraty informa que, neste sábado, 23 ônibus deixarão o Líbano, com brasileiros, rumo à Síria. Segundo o embaixador Ricardo Neiva, assessor do ministro Celso Amorim, pela manhã três ônibus já saíram de Beirute e, durante o dia, outros 20 sairão do Vale do Bekaa, também em direção à Síria. Segundo Neiva, Amorim conversou com o secretário Geral da ONU, Kofi Annan, com a embaixada de Israel em Brasília e com a secretária de Estado americana Condoleezza Rice, para pedir que os locais onde se encontram os brasileiros não sejam bombardeados por Israel. O ministro pediu também que as estradas por onde passarem o comboio não sejam alvos de ataques. Enquanto isso, no sul do Líbano, tanques, escavadeiras e blindados israelenses derrubaram uma cerca da fronteira e invadiram o território libanês. O equipamento, levando cerca de 25 soldados, passou correndo por um posto de segurança da ONU e se dirigiu para uma vila já ocupada por tropas de Israel. Artilharia, baseada em solo israelense, faz disparos contra a área.