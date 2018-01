Itamaraty repudia atentado em Jerusalém O Ministério das Relações Exteriores acaba de divulgar uma nota na qual manifesta que o governo brasileiro deplora e repudia o atentado ocorrido ontem em Jerusalém, que vitimou "numerosos civis inocentes, inclusive três brasileiros". Segundo a nota, o governo brasileiro condena "vigorosamente" as ações de violência "que servem para agravar a situação do Oriente Médio". Ao classificar o atentado como um "ato covarde", o governo, segundo a nota do Itamaraty, reforça o apelo para que as partes envolvidas respeitem a trégua recentemente acordada para a paz definitiva e a estabilidade na região. A íntegra da nota é a seguinte: "O Governo brasileiro tomou conhecimento com grande consternação do atentado ocorrido em Jerusalém, no dia 9 de agosto corrente, que vitimou numerosos civis inocentes, inclusive três brasileiros. Ao deplorar e repudiar inequivocamente esse ato covarde, o Governo brasileiro condena vigorosamente todas ações de violência, que apenas servem para agravar a situação no Oriente Médio, aumentando o grau de hostilidade e intolerância entre palestinos e israelenses. O Governo brasileiro expressa seu profundo pesar à família do Senhor Jorge Balaz, em especial a sua esposa e filha também atingidas, e às famílias das demais vítimas desse bárbaro atentado. O Governo brasileiro renova seu veemente apelo às partes envolvidas no sentido de que respeitem a trégua recentemente acordada, fazendo cessar a espiral de violência que tem por objetivo impedir o diálogo e a negociação, essenciais para que se alcancem paz definitiva e estabilidade na região".