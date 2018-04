Itamaraty se dispõe a prestar apoio jurídico O governo brasileiro deve dar apoio jurídico a Paula Oliveira no processo sobre falso testemunho. Depois de o Ministério Público de Zurique abrir uma investigação criminal contra a brasileira, o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, disse ontem que Paula terá assistência, caso haja necessidade. Amorim disse pela manhã não ter recebido informações oficiais sobre a decisão do governo suíço de impedir a saída da advogada do país. ''Não tenho informação sobre isso (a decisão da Justiça suíça). Temos de dar atenção e apoio à nossa concidadã, uma brasileira que está na Suíça", declarou.