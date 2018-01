Itamaraty tenta localizar 13 brasileiros na Indonésia O Itamaraty confirmou nesta segunda-feira os contatos feitos com os sete brasileiros residentes na Ilha de Java, na Indonésia, mas informou que 13 turistas brasileiros que se encontram na arquipélogo desde quinta e sexta-feira ainda não foram localizados. No sábado, um terremoto de 6,2 pontos na escala Richer atingiu a Ilha de Java, deixando mais de 5 mil mortos, além de milhares de desabrigados e desaparecidos. Segundo a assessoria de imprensa do Ministério das Relações Exteriores, cinco dos brasileiros localizados moram em Java. Os outros dois moram no Timor Leste, mas se mudaram temporariamente para a ilha indonésia devido a onda de violência que atinge a capital timorense. Desses, apenas um jogador de futebol de um time local não foi contatado pessoalmente, mas, de acordo com terceiros, o brasileiro estaria a salvo. A assessoria do ministério acrescentou que os outros 13 brasileiros que se encontram na região - provavelmente surfistas - ainda não fizeram contato com seus familiares. O Itamaraty trabalha para encontrá-los, mas alerta que pode levar alguns dias, pois muitos surfistas que visitam a Indonésia costumam viajar para ilhas remotas do arquipélago.