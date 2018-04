Itamaraty tenta repatriar brasileiros O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Antonio Patriota, afirmou ontem que a crise na Síria é "gravíssima" e garantiu que o governo está tentando repatriar uma família de brasileiros que está cercada em Homs. "Esperamos que eles possam ser repatriados. É um casal sírio com dois filhos, ambos de nacionalidade brasileira. Esperamos que isso ocorra com segurança."