Itamaraty: tremor no Haiti atinge Embaixada do Brasil O Itamaraty informou em nota que, de acordo com relato recebido do Encarregado de Negócios do Brasil em Porto Príncipe, Cláudio Campos, o prédio da Embaixada do Brasil sofreu sérios abalos em razão do terremoto que atingiu o Haiti. Segundo o texto, não houve vítimas entre os funcionários brasileiros. O Itamaraty também comunica que montou uma sala de crise que vai funcionar 24 horas por dia, sob a coordenação do embaixador Marcos Vinícius Pinta Gama.