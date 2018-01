Iugoslávia declara feriado em homenagem a vítimas da Otan O governo iugoslavo acatou uma proposta do presidente Vojislav Kostunica e declarou 24 de março - dia no qual a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) iniciou seus ataques contra a Iugoslávia, em 1999 - como novo feriado nacional. "Como uma nação e como um povo, somos obrigados a reconhecer e lembrar o mal infligido a nós - assim como o mal que nós infligimos a outros", dizia um comunicado do governo. "Deste modo, podemos evitar a repetição daquele mal." O novo feriado nacional foi batizado como Dia da Lembrança - em memória às vítimas dos 78 dias de bombardeios, iniciados para obrigar o então presidente Slobodan Milosevic a encerrar seus ataques contra rebeldes albaneses étnicos na província sulista de Kosovo. Centenas de civis, policiais e soldados morreram durante os ataques aéreos e boa parte da infra-estrutura do país foi destruída. Milosevic finalmente recuou em junho de 1999, quando concordou em retirar as tropas sérvias de Kosovo - abrindo caminho para o deslocamento de soldados da Otan na província.