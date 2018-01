Iugoslavos podem chegar à divisa de Kosovo Soldados de paz da Otan afrouxaram hoje o controle sobre uma zona de segurança que separa Kosovo do resto da Iugoslávia, permitindo que o Exército iugoslavo chegasse até a divisa da província. A ação foi a última fase de um acordo que autoriza o novo governo democrático de Belgrado a retomar gradualmente a volátil zona nos arredores de Kosovo, uma província predominantemente albanesa étnica. "O acordo... visa criar uma positiva cooperação de longo prazo entre os diferentes povos da região", afirmou num comunicado o comandante das forças de paz (Kfor), tenente-general Thorstein Skiaker. Ele e o tenente-general iugoslavo Momcilo Momcilovic assinaram o acordo hoje na vila fronteiriça de Merdare, 30 quilômetros a nordeste da capital provincial, Pristina. O acordo sublinha o fato de que as Forças Armadas da Iugoslávia e a Otan, antigos adversários, agora concordam plenamente na questão da segurança na fronteira administrativa entre Kosovo e o resto da Iugoslávia, disse Howard Rhodes, porta-voz das forças de paz. O comando da Kfor manterá a autoridade geral sobre a faixa de cinco quilômetros de largura ao longo da divisa entre as províncias iugoslavas da Sérvia e de Kosovo e tem a autoridade de revogar o acordo. A zona de contenção no sul da Sérvia foi criada como parte de um acordo de paz que pôs fim à guerra aérea da Otan contra a Iugoslávia em 1999. A campanha de bombardeios foi lançada para conter uma repressão ordenada pelo então presidente Slobodan Milosevic contra os albaneses étnicos de Kosovo. Kosovo continua oficialmente sendo parte da Iugoslávia, mas a Otan e as Nações Unidas assumiram a administração da província depois da saída das tropas de Milosevic. A zona de contenção foi estabelecida para garantir uma distância segura entre os soldados de paz e o Exército iugoslavo.