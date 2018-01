Ivan aproxima-se dos EUA; Nova Orleans em alerta Com ventos de até 217 quilômetros por hora, o furacão Ivan se aproxima de Nova Orleans, levando as autoridades locais a tentar retirar a população da rota da tempestade. Deficientes, pessoas doentes e idosas foram levadas ao Estádio Superdome. O restante da população foi orientado a ficar nas partes mais altas dos prédios e casas. O caso de Nova Orleans é especialmente preocupante por causa do histórico de enchentes nesta cidade que fica abaixo do nível do mar. Autoridades alertaram que as barragens e bombas que normalmente escoam a água podem não ser suficientes para proteger a cidade. A polícia esvaziou as ruas, impondo um toque de recolher a partir das 14h locais. Uma mudança de última hora na rota do Ivan fará com que o furacão não atinja em cheio a cidade de Nova Orleans, mas as autoridades alertam que todas as cidades da costa, da Louisiana à Flórida, precisam ficar em alerta, pois qualquer pequena nova mudança pode levar o Ivan à porção continental dos Estados Unidos. Nesta quarta-feira, o Ivan provocou ondas monstruosas de até 7,6 metros, destruindo diversas casas ao longo da costa da Flórida. Às 18h locais de hoje, o Ivan estava a 200 quilômetros do sul do Alabama e seguia ao norte a uma velocidade de 23 quilômetros por hora. Enquanto isso, a tempestade tropical Jeanne atingiu Porto Rico em cheio, provocando enchentes, blecautes e impedindo turistas de deixar o território. Pelo menos duas pessoas morreram até o momento.